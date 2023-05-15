Rafael Leao için transfer ateşi yandı!

İtalya Ligi'nin öne gelen ekiplerinden Milan'ın yıldızı Rafael Leao'ya ciddi bir talip olduğu ortaya çıktı.

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Rafael Leao için transfer ateşi yandı!
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15 Mayıs 2023 15:29
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 15:41
İngiliz gazetesi Daily maily'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Milan'nın süper yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon transfer döneminde 600 milyon euro'nun üstünde bir harcama yapan Chelsea bu kez gözünü Portekizli yıldıza dikti.

Serbest kalma bedeli 131 milyon euro olan Portekizli yıldız için takas teklifinde bulunan Londra ekibinin; gözde çıkarılan Hakim Ziyech ve Christian Pulisic'i takasta kullanabileceği öne sürüldü. Milan'ın ise Leao'yu kadroda tutup, sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

SERIE A'DA YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asist ile Serie A da 'Yılın Futbolcusu' seçilen Leao, Milan'ın 11 yıl aradan sonra lig şampiyonu olmasında önemli pay sahibi oldu.

2019'da 29,5 milyon euro karşılığında Sporting Lisbon'dan transfer olan Leao, 159 karşılaşmada 40 gol atıp, 34 asist kaydetti.


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