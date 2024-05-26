Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali

Süper Lig'de son hafta öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Eksik oynayan sarı-lacivertliler derbide 1-0 öne geçti. Bu gelişmenin ardından şampiyonluk ihtimalleri gündeme geldi. Galatasaray ligde son maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Konyaspor düşme hattında yer alırken Fenerbahçe, derbiden bu sonuçla ayrılması durumunda puan farkı üçe inecek. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılıyor? İşte, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefi için gerekli olan sonuçları…

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde puan kaybetmesi durumunda şampiyon Galatasaray olacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için hem Galatasaray hem de İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin derbi maçının bu sonuçla sona ermesi ve Galatasaray'ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon oluyor.

Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.