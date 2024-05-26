Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 16:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 16:22

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 96'ya yükseltti. 99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertli ekip şimdi şampiyonluk hesapları yapıyor. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali
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Süper Lig'de son hafta öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Eksik oynayan sarı-lacivertliler derbide 1-0 öne geçti. Bu gelişmenin ardından şampiyonluk ihtimalleri gündeme geldi. Galatasaray ligde son maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Konyaspor düşme hattında yer alırken Fenerbahçe, derbiden bu sonuçla ayrılması durumunda puan farkı üçe inecek. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de şampiyonlukta genel averaja mı, ikili averaja mı bakılıyor? İşte, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefi için gerekli olan sonuçları…

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde puan kaybetmesi durumunda şampiyon Galatasaray olacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için hem Galatasaray hem de İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin derbi maçının bu sonuçla sona ermesi ve Galatasaray'ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon oluyor.

Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.
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