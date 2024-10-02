Eylül ayında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in Sırbistan temsilcisindeki kariyeri de istediği gibi başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iç sahada oynanan Benfica maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken Rade Krunic, Sırp basını tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.



YİNE BASİT TOP KAYBI YAPTI



Tecrübeli orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, Inter'e deplasmanda 4-0 yenildikleri maçta ortaya koyduğu performans da beklentilerin altında kaldı. Rade Krunic, Inter'in maçı 1-0 önde götürdüğü 59. dakikada kendi ceza sahasına yakın bir noktada basit bir top kaybı yaparak İtalyan ekibinin 2. golünü bulmasına sebep oldu. Inter bu golle maçı koparırken, Sırbistan basınında Krunic bir kez daha manşetleri süsledi. Deneyimli futbolcunun performansı eleştiri oklarının hedefi olurken, Krunic'in kabul edilemez hatalar yaptığının altı çizildi.



MAÇIN EN KÖTÜ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ



Maçın ardından öz eleştiri yapan Rade Krunic, "Bireysel hatalardan dolayı ucuz ve kolay goller yedik. Benim hatamdan gelen ikinci gole kadar iyi hücum ettik. Sonucun sahadaki gerçek tabloyu yansıtmadığını düşünüyorum" dedi. Müsabakada 89 dakika görev alan Rade Krunic, Sırp basını tarafından maçın en kötü futbolcusu seçildi.





Rade Krunic'in kaptırdığı topun ardından Inter'in bulduğu gol 👀 pic.twitter.com/34nbSgchd8



— Sporxtv (@sporxtv) October 1, 2024