Rachid Ghezzal'a sürpriz talip

Beşiktaş'tan ayrılan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'a sürpriz talip
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06 Ağustos 2024 19:02
Beşiktaş'tan ayrılan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a sürpriz bir talip çıktı.

Fransız basısınından L'Equipe'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Orobah, Rachid Ghezzal'a resmi bir teklif sundu.

Haberde, Ghezzal'ın şimdilik bu teklife herhangi bir yanıt vermediği ve tüm seçeneklerini görmek için Suudi Arabistan kulübünden süre istediği ifade edildi.

123 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş kariyerinde 123 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 17 gol, 33 asistlik skor katkısı sağladı.

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