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Quaresma'nın transferde iki rotası

Sergio Conceiçao'nun onay vermemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremeyen Portekizli yıldız Quaresma, gözünü ABD ve Çin liglerine çevirdi.

Kaynak: Sabah
Quaresma'nın transferde iki rotası
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02 Şubat 2019 09:51
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma, ara transfer dönemi sona ermesine rağmen yönetimle yaptığı fesih görüşmelerini sonuçlandıramadı. Porto'ya transferini teknik direktör Sergio Conceiçao'nun onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Portekizli yıldız, gözünü ABD ve Çin liglerine çevirdi.

ABD'de transfer dönemi 13 Şubat'ta açılacak. Çin'de ise transfer sezonu 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Quaresma'nın menajerinin iki ülkede görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

ALACAKLARI GELMEDİ

Şenol Güneş'in "Yüzde 90 gitti" dediği Portekizli yıldızın hem alacaklarını hem bonservisini istemesi kabul edilmeyince Quaresma Beşiktaş'ta kaldı.

5 aydır düzenli ödeme alamadığı için ayrılmak isteyen Q7 ile yönetimin ilk görüşmelerde anlaştığı ancak sonra hem alacakların hem bonservisin istenmesi nedeniyle anlaşmanın bozulduğu bildirildi.

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