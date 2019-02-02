Quaresma'nın transferde iki rotası

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma, ara transfer dönemi sona ermesine rağmen yönetimle yaptığı fesih görüşmelerini sonuçlandıramadı. Porto'ya transferini teknik direktör Sergio Conceiçao'nun onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Portekizli yıldız, gözünü ABD ve Çin liglerine çevirdi.ABD'de transfer dönemi 13 Şubat'ta açılacak. Çin'de ise transfer sezonu 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Quaresma'nın menajerinin iki ülkede görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.Şenol Güneş'in "Yüzde 90 gitti" dediği Portekizli yıldızın hem alacaklarını hem bonservisini istemesi kabul edilmeyince Quaresma Beşiktaş'ta kaldı.5 aydır düzenli ödeme alamadığı için ayrılmak isteyen Q7 ile yönetimin ilk görüşmelerde anlaştığı ancak sonra hem alacakların hem bonservisin istenmesi nedeniyle anlaşmanın bozulduğu bildirildi.