Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Clermont karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Clermont'u öne geçiren golü 32. dakikada Habib Keita kaydetti.



Paris Saint-Germain'in 45+6. dakikada Senny Mayulu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.



Gonçalo Ramos, 85. dakikada sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.



PSG formasıyla 300. maçına çıkan Kylian Mbappe, 67. dakikada Randal Kolo Mouani'nin yerine oyuna dahil oldu.



Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran PSG, puanını 63 yaptı.. Son sırada yer alan Clermont, son 3 maçta 4 puan aldı ve puanını 21 yaparak ligde kalma yolunda ümidini artırdı.



PSG, gelecek hafta Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Clermont ise sahasında Montpellier'i yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek.





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