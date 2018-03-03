Fransa Ligi'nde 28. hafta maçında Troyes ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Stade de l'Aube'de oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Paris Saint Germain oldu.'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikadave 77. dakikadakaydetti.Konuk ekip Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki futbolcusu Christopher Nkunku, Fransa Ligi'nde ikinci golünü Troyes ağlarına gönderdi. Christopher Nkunku ilk golünü geçen sezon Lorient deplasmanında atmıştı.George Weah'ın 18 yaşındaki oğlu Timothy Weah, Paris Saint Germain'in Troyes ile oynadığı maçın 79. dakikasında Giovani Lo Celso'nun yerine oyuna dahil oldu.Paris Saint Germain'de sakatlığı bulunan Neymar'ın yanı sıra Salı günü oynanacak Real Madrid maçı nedeniyle Edinson Cavani de kadroda yer almadı.Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint Germain 74 puana ulaştı. Kümede kalma hesapları yapan Troyes ise 28 puanda kaldı.Fransa Ligi'nde gelecek hafta Troyes, Claudio Ranieri'nin başında olduğu Nantes ile deplasmanda karşılaşacak. Paris Saint Germain, Metz'i ağırlayacak.