PSG, Lassana Diarra'nın sözleşmesini feshetti!

Fransa Ligue 1 ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncususözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.Fransız futbolcu, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshi içinile anlaşmaya vardı.Dizindeki sakatlık problemi nedeniyle kadroda yer alamayan ve ilerleyen yaşı nedeniyle gözden düşenteknik direktörplanlarının bir parçası olamadı.ile 19 maça çıkabilen 33 yaşındaki futbolcu, sadece 1 asist yapabildi.