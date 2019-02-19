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PSG, Lassana Diarra'nın sözleşmesini feshetti!

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Lassana Diarra'nın sözleşmesini feshetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG, Lassana Diarra'nın sözleşmesini feshetti!
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19 Şubat 2019 20:13
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Lassana Diarra'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Fransız futbolcu, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Dizindeki sakatlık problemi nedeniyle kadroda yer alamayan ve ilerleyen yaşı nedeniyle gözden düşen Lassana Diarra, teknik direktör Thomas Tuchel'in planlarının bir parçası olamadı.

PSG ile 19 maça çıkabilen 33 yaşındaki futbolcu, sadece 1 asist yapabildi.

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