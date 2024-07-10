PSG'den Joao Neves'e dev teklif!

Paris Saint-Germain, Joao Neves için Benfica'ya 90 milyon euro ve bir oyuncu teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'den Joao Neves'e dev teklif!
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10 Temmuz 2024 20:49
Paris Saint-Germain, Portekiz futbolunun yeni genç yeteneği Joao Neves için gözünü kararttı.

Fransız temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica'ya 90 milyon euro bonservis ve 1 oyuncu teklifinde bulundu.

PSG, Neves için Benfica'ya sunduğu bu teklifin ardından Portekiz ekibinden gelecek teklifi beklemeye geçti.

Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Neves'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

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