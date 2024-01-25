PSG'den, 18'lik genç yeteneğe 50 milyon euro

Kadrosuna ileriye dönük takviyeler yapmak isteyen ve bu konuda çalışmalarını hızlandıran Paris Saint-Germain gözünü Lille forması giyen genç yıldıza çevirdi.



50 MİLYON EURO



L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Lille forması giyen 18 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro'ya çevirdi. Paris Saint-Germain'in genç yıldız için 50 milyon euro teklif edeceği de söylendi.



Haberin detaylarında Paris Saint-Germain'in, kış transfer döneminde bu transferi bir an önce bitirmek istediği ve yaz transfer dönemine bırakmak istemediği söylendi.



Lille yönetiminin ise Leny Yoro'yu bu sezon sonuna kadar kesinlike satmak istemediği ve görüşme dahi yapmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.



24 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Lille formasıyla 24 resmi maça çıkan Leny Yoro bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.



