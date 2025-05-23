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Przemyslaw Frankowski'ye MLS'ten talip çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon takımda düşünmediği Przemyslaw Frankowski'ye MLS Ligi'nden bir takımın talip olduğu öğrenildi.

calendar 23 Mayıs 2025 08:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Przemyslaw Frankowski'ye MLS'ten talip çıktı
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Galatasaray'ın Lens'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski'nin bonservisi artık Sarı-Kırmızılılar'da.

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon takımda düşünmediği yıldız oyuncuya MLS Ligi'nden bir takımın talip olduğu öğrenildi.

Aslan, 30 yaşındaki futbolcudan en az zararla çıkmak istiyor.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray forması altında 13 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.  

 
 


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