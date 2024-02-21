Priske'nin Galatasaray motivasyonu

Sparta Prag, teknik direktör Brian Priske'nin Galatasaray maçı öncesi oyuncularını motive ettiği anların görüntülerini paylaştı.

, Fotoğraf; AA
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Priske'nin Galatasaray motivasyonu
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21 Şubat 2024 10:41
Son güncelleme 21 Şubat 2024 10:42
Sparta Prag, İstanbul'da Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maç öncesinde teknik direktör Brian Priske'nin soyunma odasında yaptığı konuşmanın videosunu yayınladı.

Danimarkalı çalıştırıcının özellikle tribünler hakkında öğrencilerini uyarırken, "Düdük çalacak ve stadyumda çılgına dönecekler. Gürültülü ve konuşmak zor, bu yüzden herkesin her zamankinden daha fazla beklediğimiz işi yaptığına dair birbirine güvenmesi gerekiyor.... Sonuna kadar oyunda kalın... Gidelim beyler, haydi çocuklar" ifadelerini kullandığı görüldü.

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