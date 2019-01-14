Premier Lig'de ayrılık! Huddersfield Town...

İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.
Huddersfield Town Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.
Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.
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Huddersfield Town Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.
Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın