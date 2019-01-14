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Premier Lig'de ayrılık! Huddersfield Town...

Premier Lig takımlarından Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner'in görevine son verildi.

Kaynak: AA
Premier Lig'de ayrılık! Huddersfield Town...
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14 Ocak 2019 22:04
İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Huddersfield Town Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.

Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.

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