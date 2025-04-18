Basketbol Süper Ligi'nde 19 Nisan Cumartesi günü ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Manisa Basket ile Karşıyaka rakip olacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.
Manisa ekibi üçüncü sezonunu geçirdiği ligde son 6 haftada 5 yenilgi alarak bitime 5 maç kala düşme hattına geriledi. Manisa Basket'in toplam 7 galibiyeti bulunuyor.
Sezon başında kurduğu kadro kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle önemli oranda dağıldıktan sonra üst üste 11 yenilgi alıp 51 yıl sonra küme düşme korkusu yaşayan ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka ise yeni yabancı transferleri ve antrenör Ahmet Çakı'nın dümene geçmesiyle son 3 maçın 2'sini kazanıp önemli orana rahatladı. 10 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf yarın da kazanırsa ligde kalışını matematiksel olarak erken ilan edecek.
ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ
Karşıyaka'nın haftaya 28 Nisan Pazartesi günü evinde Anadolu Efes ile oynaması gereken maç rakibinin Euroleague'deki Play-Off programı yüzünden ertelendi. Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Basketbol Federasyonu'nun daha sonra belirleyeceği tarihte oynanacak.
Potada Manisa ile Karşıyaka önemli derbide
Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Manisa Basket ile Karşıyaka karşılaşıyor. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekipten Karşıyaka kazanırsa ligde kalışını erken ilan edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 19 Nisan Cumartesi günü ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Manisa Basket ile Karşıyaka rakip olacak.
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