Porto'dan dört dörtlük galibiyet!

Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Porto, evinde Arouca'yı konuk etti. Estadio Do Dragao Stadyumu'ndaki maçta Porto, rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 47 Samu Omorodion, 51'de Nicolas Gonzalez, 57'de Galeno, 85'te Deniz Gül attı.
Porto, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 18 puana ulaştı. Arouca, 6 puanda kaldı.
Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Porto evinde Braga'yı konuk edecek. Arouca, sahasında AVS'yi ağırlayacak.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 47 Samu Omorodion, 51'de Nicolas Gonzalez, 57'de Galeno, 85'te Deniz Gül attı.
Porto, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 18 puana ulaştı. Arouca, 6 puanda kaldı.
Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Porto evinde Braga'yı konuk edecek. Arouca, sahasında AVS'yi ağırlayacak.