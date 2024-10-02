Portekiz basını Gedson'a övgüler yağdırdı

Gedson Fernandes, Kayserispor karşısındaki etkileyici performansıyla hem Türkiye hem de Portekiz basınında övgü topladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Portekiz basını Gedson'a övgüler yağdırdı
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02 Ekim 2024 08:51
Kayserispor galibiyetinden sonra sadece Türk basını değil, Portekiz basını da Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e övgüler yağdırdı.

25 yaşındaki başarılı oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta perdeyi açan golü attı. Gedson Fernandes, sahada kaldığı 65 dakika boyunca sergilediği harika performansla geceye damgasını vurmasını da bildi. Portekiz basınının deneyimli futbolcu ile ilgili attığı manşetler ise şöyle:

GALİBİYETİ GETİREN GOL

A Bola: "Fernandes, Beşiktaş'a bir zafer daha kazandırdı. Süper Lig'de 19 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aradaki puan farkı üçe indi. Siyah-Beyazlılar'ın bir de eksik maçı var."

Tvi.iol.pt: "Zafere giden yolu Gedson açıyor.",
Desporto: "Portekizli orta saha daha önce hiç olmadığı kadar gol attı."
Flashcore: "Beşiktaş'ın elde ettiği galibiyette Gedson Fernandes etkili bir rol oynadı."
Desporto Aomınuto: "Gedson'un golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi."

6 GOL 1 ASİSLİK PERFORMANS

Fernandes, Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Portekizli, 10 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2017- 18 sezonunda Benfica formasıyla 37 maçta 5 gol atan Gedson, bu performansı geride bırakmış durumda. Kayserispor karşısında attığı golün yanı sıra savunmada da etkiliydi. Girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanan Fernandes, 5 kez de top kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.



 
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