Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla İzmir'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı
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01 Temmuz 2021 15:40
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla İzmir'de başladı.

İnciraltı'ndaki İzmir Plaj Voleybolu Merkezi'ndeki organizasyona 42 kulüpten 161 sporcu katılıyor. Şampiyona 4 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.

Büyük kadınlarda 5, büyük erkeklerde 13 takımın yer aldığı mücadelede, alt yaş kategorileri ve veteranlarda da birinciler belli olacak.


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