Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla İzmir'de başladı.
İnciraltı'ndaki İzmir Plaj Voleybolu Merkezi'ndeki organizasyona 42 kulüpten 161 sporcu katılıyor. Şampiyona 4 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.
Büyük kadınlarda 5, büyük erkeklerde 13 takımın yer aldığı mücadelede, alt yaş kategorileri ve veteranlarda da birinciler belli olacak.
İnciraltı'ndaki İzmir Plaj Voleybolu Merkezi'ndeki organizasyona 42 kulüpten 161 sporcu katılıyor. Şampiyona 4 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.
Büyük kadınlarda 5, büyük erkeklerde 13 takımın yer aldığı mücadelede, alt yaş kategorileri ve veteranlarda da birinciler belli olacak.