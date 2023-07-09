Plaj Futbolu Milli Takımımız Almanya'yı mağlup etti

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup etti.
Bakü Merkez Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 4-4 sona erdi. Maçta milli takımın gollerini Yasin Bağcı, Emrah Ekmekçi (2) ve İsmail Turhan kaydetti. 3 dakikalık uzatma periyodunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Ay-yıldızlı ekip, atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu.
Türkiye, elemelerde ilk 10 takım arasına kalabilmek için yarın Estonya ile sıralama maçı oynayacak. Karşılaşma TSİ 13.45'te başlayacak.
Bakü Merkez Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 4-4 sona erdi. Maçta milli takımın gollerini Yasin Bağcı, Emrah Ekmekçi (2) ve İsmail Turhan kaydetti. 3 dakikalık uzatma periyodunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Ay-yıldızlı ekip, atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu.
Türkiye, elemelerde ilk 10 takım arasına kalabilmek için yarın Estonya ile sıralama maçı oynayacak. Karşılaşma TSİ 13.45'te başlayacak.