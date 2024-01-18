LA Clippers'ın tecrübeli oyuncusu PJ Tucker ile Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks'ın ilgilenebileceği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Clippers rotasyonunun dışında kalan Tucker'ın serbest kalması durumunda Suns ve Bucks'ın kendisini takip edebilecek iki takım olduğunu söyledi.



Tucker, maaşı vergi mükellefi olmayan orta düzey istisnanın altında olduğu için, serbest kalması sonrası herhangi bir takıma gitme hakkına sahip olacak.



Tucker, 2022 yazında Philadelphia 76ers ile üç yıllığı 33 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



