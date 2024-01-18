PJ Tucker, Suns ve Bucks'ın radarında olabilir

LA Clippers'ın tecrübeli oyuncusu PJ Tucker ile Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks'ın ilgilenebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PJ Tucker, Suns ve Bucks'ın radarında olabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 14:52
LA Clippers'ın tecrübeli oyuncusu PJ Tucker ile Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks'ın ilgilenebileceği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Clippers rotasyonunun dışında kalan Tucker'ın serbest kalması durumunda Suns ve Bucks'ın kendisini takip edebilecek iki takım olduğunu söyledi.

Tucker, maaşı vergi mükellefi olmayan orta düzey istisnanın altında olduğu için, serbest kalması sonrası herhangi bir takıma gitme hakkına sahip olacak.

Tucker, 2022 yazında Philadelphia 76ers ile üç yıllığı 33 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery