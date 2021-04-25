Pirlo yolun sonuna geliyor: 'Kimse mutlu değil'

İtalya'da şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda Serie A'da Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele veren Juventus'ta tartışılan isim, Andrea Pirlo. Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan İtalyan teknik adam, performansından memnun olmadığını söyledi.



Beklentilerin altında kaldığını söyleyen genç hoca, "Bu göreve başladığımda benim için de, takım için de beklentiler daha farklıydı. İşlerin istediğimiz gibi gittiğini söyleyemem. Her maç bir şeyler öğreniyorsun ancak beklentileri düşünürsem, mutlu değilim, kulüp de mutlu değildir." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERSEK KALIR"



Juventus Genel Menajeri Fabio Paratici de Pirlo'nun takımda kalması için tek kriter olduğunu açıkladı: "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek kalır."



İtalya'da son 5 haftaya girilirken Juventus, lider Inter'in 13 puan gerisinde, 1 maçı eksik olan 5. sıradaki Napoli'nin 3 puan üzerinde yer alıyor.



