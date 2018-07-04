Phillip Cocu'nun transfer stratejisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun umduğundan da iyi bir ortamla karşılaştığı öğrenildi. PSV ile olan 5 yıllık birlikteliğini noktaladıktan sonra ilk kez teknik adam olarak ülke dışına çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcının, doğru bir tercih yaptığı değerlendirmesinde bulunduğu belirlendi.

Hollandalı teknik direktör geleceğe dönük adımlarını ise sağlam atmak istiyor. Takımın başında çıktığı ilk idmanın ardından bu konudaki kararını veren Cocu'nun, transferde frene bastırdığı ortaya çıktı. Taraftarlar transferleri ve oluşacak yeni takımı heyecanla beklerken Cocu bunu mümkün olduğunca zamana yaymayı düşündüğünü yönetime iletti.

'Göreve yeni geldim'

Deneyimli teknik adamın, "Henüz takımın başına yeni geçtim. Gelmeden önce de oyuncularla ilgili bilgim vardı. Ancak yine de kendilerini tam olarak tanımak istiyorum. Hangi bölgelerde ne tip oyunculara ihtiyacımız olduğunun tespitini yaptıktan sonra transfer için karar verebilirim. Ezbere transfer yaptırmak istemiyorum. Bu yüzden 2-3 hafta transfer yapılmasını düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

Soğuk bakıyor

Cocu'nun, futbolculuğu döneminde formasını giydiği Barcelona'daki Hollandalı oluşumu üzerine de kafa yorduğu ortaya çıktı. Katalan ekibinin kadrosunda o dönem 6-7 Hollandalı yıldızın oluşturduğu bir grup bulunuyordu. Barça forması giydiği 6 sezonda yalnızca bir kez şampiyonluğa ulaşan takımın yapısını göz önünde bulunduran Cocu, Fenerbahçe'de buna benzer bir Hollandalı grubu oluşturmaya soğuk bakıyor. Bir ya da iki Hollandalı transferi düşünen teknik adamın, takımı vatandaşları ile doldurmayı istemediği belirlendi.

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