Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i süpürdü!

NBA Doğu Konferansı playoff ilk turu 4. maçında Brooklyn Nets ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. 76ers, Barclays Center'da oynanan mücadeleyi 96-88 kazandı.



Maça hızlı başlayan ev sahibi Nets, farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkardı ve ilk çeyreği 29-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte de Nets'in üstünlüğü devam etti ve hiç geriye düşmeden ilk yarıyı 48-40 önde geçti.



İkinci yarının başında Nets farkı 11'e kadar çıkardı. 76ers iyi bir seri kalayarak skoru 63-57'ye getirdi. Ardından Nets'in yakalamasına izin vermeden son çeyreğe 66-63 önde girdi. Son çeyrekte Nets maça ortak olsa da 76ers, son bölümü çok iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldı.



76ers'ta Tobias Harris 25 sayı 12 ribaund, James Harden 17 sayı 11 asist 8 ribaund ile yıldızlaşan isimler oldular. Nets'te Spencer Dinwiddie'nin 20, Nick Claxton'ın 19, Mikal Bridges'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi.



Seriyi 4-0 ile kazanan 76ers, Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi. 76ers'ın rakibi Boston Celtics - Atlanta Hawks eşleşmesinin galibi olacak.





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