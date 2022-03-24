PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza

PFDK, Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'a taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza
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24 Mart 2022 21:48
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'a taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama: 

"ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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