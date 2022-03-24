PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'a taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
"ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
"ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."