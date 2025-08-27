27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Peter Zeidler: "Şaşırtıcı bir skor almaya çalışacağız!"

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Peter Zeidler: 'Şaşırtıcı bir skor almaya çalışacağız!'
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre'nin Lausanne takımının teknik direktörü Peter Zeidler, "sürpriz" yapmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bu stadı görünce çok etkilendik. Bundesliga'daki statlardan farkı yok. Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi, organize bir kulübüz. Yarınki maç zor olacak. Bir sürpriz için elimizden geleni yaparak şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının oluşturacağı ortamın kendilerini daha fazla motive edeceğini aktaran Zeidler, "Burada daha fazla taraftar olacak. İlk maçta 12 bin kişiye oynamıştık, burada 3 katından fazla olacak. Tarihimizde ikinci kez stadımız full çekti. Deli diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Yarın sistemimizin değişip değişmeyeceğini ben de henüz bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli olsa da ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız." ifadelerini kullandı.


"Maç yine 0-0 başlayacak"

Basın toplantısına katılan Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1'lik skorun bir avantaj olmadığını dile getirdi.

Custodio, şunları kaydetti:

"İlk maçtaki sonucu bir avantaj olarak görmüyorum. İlk maç 0-0 başlamıştı ve berabere kalarak bunu bozamadık. Maç yine 0-0 başlayacak, şartlar eşit. Statta elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'da buna alışığız. Çok heyecanlıyız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları heyecanla bekleriz."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
