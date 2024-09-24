Pep Guardiola'ya 145 milyon euro!

Manchester City yönetimi, Rodri'nin sakatlığı sonrası harekete geçti.
The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi, bu sakatlık sonrası Pep Guardiola'ya transfer için 145 milyon euro bütçe verecek.
Habere göre; İspanyol teknik adam için devre arasında istediği oyuncu transfer edilecek.
Son oynanan Arsenal maçında sakatlanarak kenara gelen Rodri'nin sezonu kapattığı belirtilmişti.
The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi, bu sakatlık sonrası Pep Guardiola'ya transfer için 145 milyon euro bütçe verecek.
Habere göre; İspanyol teknik adam için devre arasında istediği oyuncu transfer edilecek.
Son oynanan Arsenal maçında sakatlanarak kenara gelen Rodri'nin sezonu kapattığı belirtilmişti.