Pep Guardiola'ya 145 milyon euro!

Manchester City, Rodri'nin sakatlığı sonrası Pep Guardiola'ya transfer için 145 milyon euro bütçe verecek.

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Pep Guardiola'ya 145 milyon euro!
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24 Eylül 2024 19:20
Manchester City yönetimi, Rodri'nin sakatlığı sonrası harekete geçti.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi, bu sakatlık sonrası Pep Guardiola'ya transfer için 145 milyon euro bütçe verecek.

Habere göre; İspanyol teknik adam için devre arasında istediği oyuncu transfer edilecek.

Son oynanan Arsenal maçında sakatlanarak kenara gelen Rodri'nin sezonu kapattığı belirtilmişti.

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