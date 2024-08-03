Paulista: 'Kelimelerle anlatamam'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu.
Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde;
"İlk maçımda, ilk kupa... Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık."
Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde;
"İlk maçımda, ilk kupa... Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık."
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