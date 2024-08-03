Paulista: "Kelimelerle anlatamam"

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paulista: 'Kelimelerle anlatamam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2024 22:52
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde;

"İlk maçımda, ilk kupa... Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery