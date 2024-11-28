Paul Merson: "Salah'a sözleşme vermezdim"

Arsenal'in eski oyuncusu Paul Merson, Liverpool'dan Muhammed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paul Merson: 'Salah'a sözleşme vermezdim'
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28 Kasım 2024 18:31
Arsenal'in eski oyuncusu Paul Merson, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhamed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merson, "Salah'a yeni sözleşme vermezdim. Üzgünüm ama bunu yapmazdım. Salah, 32 yaşında ve sezon bitmeden 33 yaşına girecek. Sözleşmesini uzatmanız durumunda 35 yaşında hala Liverpool için oynayacağı anlamına gelir." dedi.

"DAHA İYİYE GİTMEYECEK"

"Salah daha iyiye gitmeyecek" diyen Merson, "Buna dair bir işaret yok, değil mi? Aynı kalabilir ama daha iyiye gitmeyecek. Modern futbol, genç oyuncular içindir. Hızınız yoksa çok zordur. Salah'ın üç yıl içinde en iyi halinde olacağını sanmıyorum." sözlerini sarf etti.

Mısırlı yıldızla ilgili sözlerine devam eden Paul Merson, "Salah, gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Kaleye koşmasını, koşu yapmasını seviyorum. Ama buna ne kadar devam edebilir? Trent-Alexander Arnold'un onun arkasında oynadığını hatırlatmakta fayda var. Yedi yıl boyunca Salah ile birlikte oynadılar. Bana göre Premier Lig'in en iyi pasörlerinden biri ve gelecek sezon takımda olmayacak." diye konuştu.

SALAH'N PERFORMANSI

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salah da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kulüpten henüz kendisine yeni sözleşme teklifi gelmediğini söylemişti.

2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 368 maçta 223 gol attı ve 99 asist yaptı.

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