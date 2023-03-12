Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında PSV Eindhoven ile Cambuur karşı karşıya geldi. Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV Eindhoven 5-2'lik skorla kazandı.



Cambuurg, 22. dakikada Remco Balk'ın golüyle öne geçti. PSV, 25. dakikada Xavi Simons ile skoru eşitledi.



Patrick van Aanholt, 54. dakikada PSV'yi öne geçiren golü attı. Anwar El-Ghazi, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Cambuur, 61. dakikada Björn Johnsen ile farkı 1'e indirdi.



Fabio Silva, 65. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 4-2 yaptı. Anwar El Ghazi'nin 88. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.



PSV Eindhoven'de üç asist yapan Joey Veerman maçın yıldızlarından biri oldu.



Üst üste 3. galibiyetini alan PSV Eindhoven, puanını 52'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki mücadelesini sürdürdü. Cambuur ise 16 puanda son sırada kaldı.



PSV, gelecek hafta Vitesse Arnhem'e konuk olacak. Cambuur ise Excelsior deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ