Partizan'da takıma saldırı: Stanojevic yaralandı!

Partizan taraftarları, Kızılyıldız'a 4-0 kaybedebilen maç sonrası soyunma odasına saldırdı. Partizan'ın teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, soyunma odasının kapısının camının kırılması sonrası yaralandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Partizan'da takıma saldırı: Stanojevic yaralandı!
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24 Eylül 2024 00:22
Son güncelleme 24 Eylül 2024 02:05
Sırp derbisinde Partizan, sahasında Kızılyıldız'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu mağlubiyet sonrası Partizan taraftarları, stadyuma girdi ve soyunma odasına saldırdı.

Telegraph RS'te yer alan habere göre, Partizan taraftarları, soyunma odasının kapısının camını kırdı. Bu esnada kapının arkasında bulunan teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in boynunda ve başında kesikler olduğu belirtildi. Stanojevic, basın toplantısına da başında yara bandı ile çıktı.

Partizan'da ayrıca taraftarların saldırı sonrası teknik ekipten Marko Jovanovic de yaralandı. Jovanovic'in elinin kesildiği belirtildi.

Stanojevic'in basın toplantısındaki görüntüsü


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