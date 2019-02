Paris Saint Germain'den Türkiye'ye altyapı yatırımı

Düzenlenen organizasyona PSG Akademi Türkiye Sorumlusu Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Ortadoğu ve Katar Sorumlusu Fabian Dilem, PSG Kulübünü Dünya Temsilcisi Miguel Pauleta ve PSG Akademi Direktörü Nadia Benmokhtar katıldı.Birçok futbol yıldızını kadrosunda barındıran Fransız takımı Paris Saint-Germain, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da açtığı futbol akademisi ile 4-18 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkı sağlıyor.Marka değerini ve örnek eğitim metodolojisini tüm Türkiye'ye yaymak isteyen Paris Saint Germain Türkiye ekibi, 15 farklı ilde futbol akademisi açmak için hazırlanıyor. Türkiye üzerinde 15 ilde açılacak olan futbol akademileri ile toplam 250 teknik direktör 200 teknik ekip çalışacak.PSG Akademi Türkiye Sorumlusu Nihat Uğurlu, akademinin diğer kulüplere de örnek olacağına değinerek, "Türk futbol dünyasının öz kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Futbolcu yetiştirmek, geliştirmek ve Türk futbolunun kalitesini artırmak amacıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain ile işbirliğine girdik. Türkiye, Paris Saint-Germain futbol akademisi Dünya'daki diğer 15 akademiler arasında en dikkat çeken akademi olarak kendini gösterecek. Türk futbol altyapısında tesisleşme, vizyon, finans ve insan kaynağı eksikliklerini gidermeye yönelik bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece PSG altyapısına oyuncu yetiştirmek değil aynı zamanda Türk kulüplerinin ihtiyaç duyduğu öz kaynağı geliştirmek. Hedefimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil aynı zamanda kişisel gelişimini tamamlayan bireyler yetiştirmek. Türk futbol dünyasının 3 büyükleri toplam giderlerinin sadece yüzde 1,5'ini altyapı faaliyetleri için harcamakta. Finansman eksikliği beraberinde tesisleşme yetersizliği, kaliteli antrenör, beslenme uzmanı, tesis yöneticisi eksikliği yaratmakta. Kulüplerin borçları, milli takımın başarısızlıkları, genç yeteneklerin yetişmemesinin en büyük nedeni altyapı eksiklikleri. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, Avrupa standartlarında futbol antrenörü yetiştirmek, futbol eğitim metodolojisini geliştirmek ve altyapıda tüm ezberleri bozan bir yapı oluşturmak. Hedefimiz 15 şehirde toplam 3.500 öğrenciye ulaşmak. Bunun içinde 250 antrenör ile çalışacağız. 4-16 yaş gruplarını iyi tanıyan kişisel gelişim uzmanları, beslenme uzmanları ile birlikte yol alacağız. Kuracağımız ekosistem ile Türk futbol dünyasına hizmet etmiş olacağız" şeklinde konuştu.PSG Akademi Türkiye Direktörü Nadia Benmokhtar, Türkiye'de yapılan bu iş birliğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. Burası, tarihi ve kültür açısından çok zengin bir şehir tıpkı Paris gibi. Bu, bizim birinci ortak yönümüz. Paris Saint-Germain' in Dünya'da 80 akademisi var ve birkaç aydır bu akademiler arasına Türkiye'de eklendi. Böylece, Türkiye'de Paris Saint-Germain ailesine katılmış oldu. Ailemiz 12 bin öğrenciden, 250 hocadan oluşmaktadır. Paris Saint- Germain metodolojisinde hocaların önemi çok fazla. İyi eğitim var iyi hocalarla verilir. Hocalar vasıtasıyla öğrencilerimize hem oyun felsefemizi hem de değerlerimizi öğretiyoruz. Bu yüzden Türkiye'deki öğrencilerimiz Paris'teki öğrencilerimiz ile eşdeğerdedir. Bu eğitim sayesinde Türk çocuklarımıza ciddi antrenmanlar uygulayıp gerçek bir gelişim sağlamaktayız. Amacımız, hem Türk futboluna, hem Türk Milli takımına belki de Paris Saint- Germain futbol takımına oyuncu yetiştirmek. Akademilerimiz sadece yetenekli öğrencilere değil herkese açık bir akademidir. Herkes MBappe olamaz ama her çocuğa futbolu sevdirebiliriz. Her açtığımız ülkede doğru partneri bulmak da çok önemli ve bu konuda Futbol Union'dan daha iyisini bulamazdık. PSG metodolojisi haricinde öğrencilerimize destek olacak kişisel eğitimler de uygulanmaktadır. Bu şekilde hem düzgün eğitim hem de çocuklarımızın mutlu bir şekilde eğlenmelerini sağlamaktayız. Bu seyahatten sonra iki şeyden emin oldum. Birincisi, buradaki öğrenciler üst seviyede futbolcu olamasalar bile üst seviyede vatandaş olacaklar. İkincisi, PSG her zaman en iyisini ister ve Türkiye'deki en iyi partner ile beraber çalışıyoruz. Son olarak, umarım bu sene PSG Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Kim bilir belki bir gün Neymar'ın da yolu Türkiye'den geçer. Bu bahsettiğim iki konudan emin değilim ama çocuklarımızın emin ellerde olduğundan çok eminim" şeklinde konuştu.Türkiye'nin önemli bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Pauleta, "Paris Saint- Germain çok özel bir takım ve bu takımın markası olmak Dünya Elçisi olmak benim adıma çok keyifli. PSG Akademisi'nin elçisi olmak çok önemli benim açımdan çünkü 13 binden fazla oyuncumuz var. Bu görev bana gerçekten değer katıyor. PSG Akademi'nin en iyi tarafı hocaları. Biz hocalara çok önem veriyoruz. Çünkü hocalar sayesinde kaliteli eğitim verebiliyoruz. Herkesin bildiği gibi Türkiye büyük bir futbol ülkesi. Çok tutkulu bir ülke. Kaliteli hocalar ve PSG'nin metodolojisi sayesinde futbol akademilerimizdeki öğrencileri belirli yerlere getirmek istiyoruz. Herkes futbolcu olmasa bile kaliteli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Açıkçası Paris Saint-Germain Türkiye Akademisi'nden çok etkilendim. Çünkü şartlar çok iyi hem eğitim açısından hem hoca kalitesi hem de tesisleşme açısından çok beğendim. Şu an Türkiye'de 300 öğrencimiz var ama bu sayıyı arttırmamız lazım. Öğrenci sayısı ve kalitesi arttıkça Türkiye'den kaliteli futbolcu çıkartma şansımız artıyor. Bizim amacımız beş on sene sonra Türkiye'den PSG formasını esasen sadece forma da değil bu değerlerini taşıyan futbolcular görmek istiyoruz. Benim bir hayalim vardı. Hayalim futbolcu olmaktı. Onu gerçekleştirdim. İkinci bir hayalim vardı. PSG forması giymek. Onu da gerçekleştirdim. Umarım Türkiye'deki sporcularımızda gerçek hayallerine ulaşır. Herkese teşekkür ederim. Futbol ülkesinde burada bulunmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı.Eğitimin önemine değinen PSG Akademi Türkiye Başantrenörü Hamza Gezmiş, "Mayıs ayında bütün dünyadaki PSG okullarının yer alacağı turnuvaya Türkiye'yi temsilen katılacağız. Buradaki hedefimiz en az 1 oyuncuyu PSG alt yapısına kazandırmak. Çok yetenekli ve yeterlilik seviyesi üst düzey oyuncularımız mevcut. Gelişim noktasında onları en üst seviyeye çıkartarak böyle bir kazanımı PSG kulübüne verebilirsek amacımıza bu sene itibarıyla ulaşmış olacağız. Bu akademinin Türkiye'de faaliyete geçmesiyle birlikte tüm Türk futbol altyapısına bakış açısını değiştirdiğimizi düşünüyorum. Sonuç değil süreç odaklı, bir takım değerler ve felsefeler üzerinde hareket edip kulüp metodolojisini uyguladığımızı düşünüyorum. Bu bence Türkiye'deki altyapıya yeni bir soluk getirdi. Özellikle kaynak sıkıntısı olmayan Türk futbolunun oyuncu yetiştirme noktasında çok fazla katkı verebileceğini zamanla göreceğiz. 6 aylık sürede 350 sayısına ulaştık. Bence gayet olumlu. Çocukların motivasyonu ve marka değerinin de yüksek olmasıyla birlikte artıyor ama bunun yanında sahaya geldiklerinde hem saha içi hem saha dışı kişisel gelişim dersleri gibi konularda kalite iyi olunca gelen sayısı da yüksek oluyor" diye konuştu.PSG Akademi Türkiye'de eğitim gören çocuklar ve velilerde alınan eğitimden dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, Avrupa standartlarında sunulan hizmetten dolayı şanslı olduklarını belirtti.