Paris Saint-Germain (PSG) futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde, Paris'ten Münih'e gerçekleştirilen uçuşlarda taraftar yoğunluğu yaşanıyor. Münih'e hareket eden uçaklarda biletler kısa sürede tükenirken, havalimanlarında da PSG formaları giyen çok sayıda taraftarın beklediği görüldü.
Paris-Münih uçuşlarında PSG taraftarı yoğunluğu yaşanıyor
PSG ile Inter arasında Münih'te oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi PSG'li taraftarlar Münih'e akın ediyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
-
-
2
Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
-
3
Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
-
-
4
Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!
-
5
Gökhan Sazdağı için Galatasaray açıklaması!
-
6
Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Nelson Semedo!
-
7
Cherki'den Manchester City'ye yeşil ışık!
-
8
Yusuf Akçiçek'e Bundesliga'dan talip çıktı!
-
9
Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"
-
10
Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
- 11:25 İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a cevap!
- 11:15 Göztepe, deplasmanda sadece 3 maç kazandı
- 11:00 Galatasaray'ın gözdesi Umut Tohumcu
- 10:59 Beşiktaş'ta yerli ve milli operasyonu!
- 10:54 Trabzonspor'un kabus sezonu bitti
- 10:44 Paris-Münih uçuşlarında PSG taraftarı yoğunluğu yaşanıyor
- 10:41 Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
- 10:38 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
- 10:32 Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması
- 10:27 A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor
- 10:24 Beşiktaş'ta kontenjan harekatı!
- 10:18 Beşiktaş'a Ada'dan golcü: Pablo Sarabia!
- 10:16 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak
- 10:08 Beşiktaş, sezonu Bodrum'da tamamlayacak
- 10:05 Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: Casemiro
- 01:37 Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:16 Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı
- 01:07 Baltacı: "İnşallah böyle devam ederiz"
- 01:03 Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
- 00:54 Victor Osimhen '26' dedi!
- 00:49 Galatasaray'dan şampiyonluğa yakışır seri: 11 maç!
- 00:42 Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park
- 00:30 Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"
- 00:29 Egemen Korkmaz, Ümit Milli Takım'ın başına getirildi!
- 00:16 Fernando Muslera: "İsmimi bırakmak istiyorum"
- 00:11 Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
- 23:19 Belözoğlu: "Herkesin büyük beklentisi var"
- 23:18 Özkan Arseven: "Beşiktaş şampiyon olacak"
- 23:16 Fatih Tekke, Antalyaspor maçı hakkında konuştu
- 23:10 Dembele: "Duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor."
- 23:04 Kasımpaşa'da Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu
- 23:00 Marquinhos: "Finalde her şey olabilir."
- 22:53 Luis Enrique: "Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız."
- 22:53 Stoilov: "Güzel bir galibiyet aldık"
- 22:43 Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
- 22:33 De Gea, 2028 yılına kadar Fiorentina'da kalabilir
- 22:28 Beşiktaş, serinin ilk maçında Galatasaray'ı farklı yendi!
- 22:21 Göztepe, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı!
- 22:11 Beşiktaş olağanüstü genel kurul yapacak
- 22:11 Mertens, Galatasaray'a veda etti!
- 22:06 PSG, Inter maçının hazırlıklarını tamamladı
- 22:02 Galatasaray'da galibiyetle veda!
- 21:58 Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı
- 21:55 Galatasaray'da Muslera dönemi sona erdi
- 21:54 Trabzonspor, son maçta galibiyeti hatırladı!
- 21:53 Boksta "cinsiyet testi" zorunluluğu
- 21:23 Fenerbahçe'de Branco dönemi sona erdi
- 21:15 Yusuf Demir, ligde ilk kez 11'de
- 21:11 Mertens, "Dalya" ile Galatasaray'a veda etti
- 21:08 Galatasaray'da Muslera, "Büyük kaptan" tezahüratıyla karşılandı
- 21:04 Berkan Kutlu için 150. Maç hediyesi
- 21:04 Başakşehir'den şampiyona alkış koridoru
- 21:03 Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
- 21:02 Ali Asaf için balonlar uçuruldu
- 20:59 Devre arası gerginlik: Osimhen ve Ba
- 20:41 İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
- 20:20 Barella: "Finali kazanmayı hak ediyoruz."
- 20:04 Lautaro Martinez: "Umarım amacımıza ulaşırız."
- 19:59 Anadolu Efes, seriye farklı başladı!
- 19:56 Inzaghi, dev final öncesi konuştu
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL