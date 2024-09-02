Para okçuluk takım kategorisinde milliler çeyrek finalde elendi

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk karışık takım W1 kategorisinde çeyrek finalde Güney Kore'ye 134-132 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para okçuluk takım kategorisinde milliler çeyrek finalde elendi
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02 Eylül 2024 15:02
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında karışık takım W1 kategorisinde Türkiye, çeyrek finalde Güney Kore'ye elendi.

Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında karışık takım W1 sınıfında Nil Mısır- Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Güney Kore'den Okgeum Kim-Jo Hong Park çiftiyle karşılaştı.

Nil-Bahattin ikilisi, rakiplerine 134-132 yenilerek oyunlara veda etti.

 
 
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