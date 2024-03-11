Para Okçuluk Kupası başladı

Bu sene Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Okçuluk Kupası başladı
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11 Mart 2024 16:45
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadelelerinde ilk oklar atıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışma 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı.

Organizasyon, klasik yay erkek açık, klasik yay kadın açık, makaralı yay erkek açık, makaralı yay kadın açık, erkek W1 açık, kadın W1 açık (klasik/makaralı) kategorilerinde gerçekleştirilecek. 13 ildeki 23 kulüpten 16'sı kadın, 39'u erkek toplam 55 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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