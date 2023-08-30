Para halterci Uğur Yumuk'tan, bronz madalya!

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Para halterci Uğur Yumuk bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Para halterci Uğur Yumuk'tan, bronz madalya!
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30 Ağustos 2023 21:41
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Yumuk, bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'de sona eren şampiyonada 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada 49 kiloda Abdullah Kayapınar da bronz madalya kazanmıştı.

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