Papanikolaou: 'Galibiyet önemli değil, aklım Türkiye'de'

Olympiakos'un kaptanı Kostas Papanikolaou, Alba Berlin'i mağlup ettikleri EuroLeague maçının ardından Türkiye'deki deprem felaketi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



"Basketbol, depremlerin ardından birkaç gündür arka plana düştü. Aklım ve dualarım oradaki insanlarla birlikte. Asıl önemli olan bunlar. Olympiakos'un galibiyeti bunların yanında hiçbir şey."





Papanikolaou, takımının 93-60'lık skorla galibiyete ulaştığı karşılaşmada 11 sayı, 4 ribaund ve 3 asist kaydetmişti.