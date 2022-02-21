Galatasaray'dan Sporting Charleroi'ya kiralanan Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise'ye karşı oynadıkları maçta rakip oyuncudan gelen yumruk nedeniyle bilincini kaybetti.Belçika Pro League'de oynanan maçta Ozornwafor, 46. dakikada rakip forvet Dante Vanzeir ile ikili mücadeleye girdi. Vanzeir, pozisyon içerisinde Ozornwafor'un boynuna doğru yumruk attı. Nijeryalı oyuncu, hiç beklemediği bu yumruk karşısında baygınlık geçirdi ve bilincini kaybetti.Ligin sağlık protokollerini uygulayan idareciler, Ozornwafor'u derhal hastaneye kaldırdılar.Hastanede yapılan tetkik ve tedavilerin ardından Ozornwafor'un durumunun iyi olduğu ve gözlem altında kalacağı duyuruldu.* Pozisyon görüntüleri Tivibu Spor'dan alınmıştır.