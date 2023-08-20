Özhan Pulat: 'Talihsiz bir son dakika golü yedik''

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, "Talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik." ifadelerini kullandı.



Özhan Pulat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının uzun zaman sonra böyle bir sıcak havada maça çıktıklarını söyledi.



Maçın son anlarında kalecilerinin sakatlanmasının işlerini zora soktuğunu belirten Pulat, "Oyuncu değişiklik hakkımız bittiği an kalecimizin üst adelesi yırtıldı ve yanılmıyorsam üç kez sağlık ekibi sahaya girdi. Sıkı bandaj yapıp kalecimizi devam ettirdik ama gerek topa vurması noktasında gerek hamle yapma noktasında bacağı, kalecimizi ciddi anlamda zorladı. Takımım disiplinli bir şekilde durmaya çalışırken talihsiz, çok trajik bir gol yedik." diye konuştu.



İki tarafında maçın son anlarında 1 puana razı bir görüntü çizdiğini aktaran Pulat, şöyle devam etti:



"Rakip sürekli oyuna oyuncu sokabildi. Ciddi opsiyonlarını kullandılar. Biz opsiyon noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik. Çok arzuluyduk. Oyuncularımız maça motive idi ama biliyorsunuz ki futbolda en değerli şey devamlılık. Elimizden gelen tüm hamleleri yaptık. Oyuncular motivasyon, ruh ve savaşma anlamında kesinlikle yüzümüzü kara çıkarmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' dedi.



