Ozan Tufan: "Ön plana çıktığımı düşünüyorum"

Trabzonspor'lu Ozan Tufan, "Ön plana çıktığımı düşünüyorum. Son pozisyonda bir golle süsleyebilseydim daha güzel olabilirdi. Önemli olan 3 puandı" dedi.

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Ozan Tufan: 'Ön plana çıktığımı düşünüyorum'
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19 Ekim 2024 19:30
Son güncelleme 19 Ekim 2024 20:24
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirten Ozan Tufan, "Taraftarımızın, camiamızın hocamızın da beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bende elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Konya maçında yaşadığım sakatlıktan sonra Başakşehir maçında oynamam için zor dediler. Tabii ki futbolda her şey var. Acılara da katlanıyoruz, göğüs geriyoruz, takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyun biraz bire bire döndüğü için kendimi gösteremediğimi düşünüyorum. Ama ikinci yarı oyun biraz daha git gele döndüğü için benim sevdiğim durumlara geldi. Ön plana çıktığımı düşünüyorum. Son pozisyonda bir golle süsleyebilseydim daha güzel olabilirdi. Önemli olan 3 puandı. Bugün o morali motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  

 
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