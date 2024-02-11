Ozan Kabaklı Hoffenheim puanı 90+4'te aldı

Bundesliga 21. hafta maçında Hoffenheim ile Köln 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ozan Kabaklı Hoffenheim puanı 90+4'te aldı
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11 Şubat 2024 21:26
Bundesliga 21. hafta maçında Hoffenheim ile Köln karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Köln'ün golü 79. dakikada Max Finkgrafe ile gelirken, Hoffenheim bu gole 90+4'te Kramaric ile karşılık verdi. 

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 27, Köln ise 16 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Hoffenheim, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Köln, Werder Bremen'i evinde ağırlayacak. 

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