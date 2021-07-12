Ozan Kabak, yeni takımına imza atıyor

Bundesliga'ya veda eden Schalke, Ozan Kabak'a transfer görüşmeleri için 1 hafta izin verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ozan Kabak, yeni takımına imza atıyor
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12 Temmuz 2021 16:59
Bonservisi Schalke'de olan Ozan Kabak, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

Schalke yaptığı açıklamada, Ozan Kabak'ın transfer görüşmeleri nedeniyle idmana katılmadığını kaydederken, "Ozan Kabak, transfer görüşmeleri nedeniyle 1 hafta daha idmanlara katılmayacak" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde Bundesliga ekibi Leverkusen, Premier Lig'den Leicester, Newcastle ve Crystal Palace ile Fransa'dan Nice ve Rennes'in olduğu konuşuluyor.




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