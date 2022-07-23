Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etti. Hoffenheim'ın yöneticilerinden Alexander Rosen, 7 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer edilen futbolcu ile ilgili açıklamalar yaptı ve Ozan'a duyduğu güveni ifade etti.



"OZAN İKNA EDİCİ BİR DEFANS OYUNCUSU"



Alexander Rosen, "Ozan, güçlü, enerjik ve ikna edici bir defans oyuncusu. Ayrıca hızlı ve mükemmel bir hava topu hakimiyetine sahip. Bu da onu duran toplarda bile son derece tehlikeli kılıyor. Ozan'ın, genç yaşına rağmen bazı iniş çıkışları olduğu doğru. Ama olgun bir kişiliğe dönüşmesine izin veren bir deneyime sahip oldu" ifadelerini kullandı.



"BİZE KATKI VERECEK, DOĞRU BİR İSİM"



Hoffenheim yöneticisi, "Geçen sezonun sonunda defans hattına daha fazla kalite getirmek istediğimizi ifade etmiş ve bu doğrultuda transfer yapmak istediğimizi anlatmıştım. Ozan da bize hem sportif hem de karakteristik açıdan katkı verecek doğru bir oyuncu" açıklamasını yaptı.



TRANSFER SONRASI NE DEMİŞTİ?



Ozan Kabak transferinin ardından yaptığı açıklamada, ""Hoffenheim'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri ve özellikle genç oyuncuları başarılı bir şekilde geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip" ifadelerini kullandı.



GALATASARAY'DA PARLAMIŞTI



22 yaşındaki stoper, Galatasaray altyapısında parlamış daha sonra 11 milyon euro bedel karşılığında Stuttgart'a transfer olmuştu. Schalke futbolcuyu 15 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Liverpool'da kiralık oynadıktan sonra Ozan geçen sezonu Norwich City ekibinde geçirmiş ve 13 maçta 1104 dakika süre almıştı.





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