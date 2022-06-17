Ozan Kabak'a Fransa'dan Nice talip oldu

Geçen sezonu kiralık olarak Premier Lig'de Norwich formasıyla geçiren Milli oyuncumuz Ozan Kabak'a Nice talip oldu.



Bonservisi Bundesliga'ya bu sezon geri dönen Schalke'de olan Ozan Kabak'a Fransa'dan Nice'in talip olduğu Alman basını tarafından yazıldı. Nice'in 38 yaşındaki deneyimli stoperinin halefi olarak Ozan Kabak'ı düşündüğü ifade edilirken 6 milyon euroluk teklifini de ilettiği kaydedildi.



Schalke'nin ise bu teklifi yetersiz bulduğu, 8 milyon euroya ek olarak bonusları da içeren bir teklif beklediğini Fransız kulübüne ilettiği ifade edildi.



Ozan Kabak geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich formasıyla 11 lig maçında 924 dakika boy göstermişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ