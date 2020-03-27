Everton'ın Senegalli oyuncusu Oumar Niasse, İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs karantina koşullarını ihlal ettiği için para cezası aldı.29 yaşındaki oyuncu, yasak olmasına rağmen arabasıyla birlikte gecenin geç saatlerinde yolculuk yaptı. Niasse'ın yanında 1 erkek arkadaşı ve 2 bayan bulunuyordu. Polis yetkilileri Niasse'ı durdurarak, "Kuralları ihlal ediyorsunuz. Bir Premier Lig futbolcusu olarak birçok insanın hayatını tehdit ediyorsunuz." dedi ve para cezası verdi.Olayın bir şahidi ise The Sun'a yaptığı açıklamada, "Polis, olaydan şüphelendi. Mesafe bırakarak adını sordu. Everton futbolcusu olduğunu duyunca minik bir şok yaşadı. Daha sonra Niasse da yanındayken kulübünü aradı." ifadelerini kullandı.Polis yetkililerinden yapılan açıklamada ise, "21.30 sularında, bir polisimiz rutin yol kontroller sırasında arabayı durdurdu. Sürücü, emniyet kemerini de takmıyordu." denildi.