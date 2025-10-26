27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Osimhen, hocası Okan Buruk'u yakaladı

Victor Osimhen, Göztepe maçında attığı golle Okan Buruk'un Galatasaray'daki gol sayısını yakaladı.

calendar 26 Ekim 2025 19:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, hocası Okan Buruk'u yakaladı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında teknik direktör Okan Buruk ile kulübün unutulmaz oyuncularından Umut Bulut'u yakaladı.

Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray kariyerinde 49 resmi maçta 42 golü bulunan Osimhen, 19. dakikada attığı golle toplamda 43. kez fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki santrfor, böylece sarı-kırmızılı formayla 173 müsabakada 43 gol atan Umut Bulut ile 306 karşılaşmada 43 kez ağları sarsan teknik direktörü Okan Buruk ile gol sayılarını eşitledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
