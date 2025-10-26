Osimhen, hocası Okan Buruk'u yakaladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında teknik direktör Okan Buruk ile kulübün unutulmaz oyuncularından Umut Bulut'u yakaladı.
Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray kariyerinde 49 resmi maçta 42 golü bulunan Osimhen, 19. dakikada attığı golle toplamda 43. kez fileleri havalandırdı.
26 yaşındaki santrfor, böylece sarı-kırmızılı formayla 173 müsabakada 43 gol atan Umut Bulut ile 306 karşılaşmada 43 kez ağları sarsan teknik direktörü Okan Buruk ile gol sayılarını eşitledi.
