Osasuna kazandı ve turu geçti!

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Osasuna, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-2 yendi ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osasuna kazandı ve turu geçti!
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16 Ocak 2025 23:31
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geldi. San Mames'teki maçta kazanan Osasuna 3-2 ile kazanan taraf oldu.

Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aimar Oroz, 44. dakikada penaltıdan ve 70. dakikada Ante Budimir attı. Athletic Bilbao'da Nico Williams'ın 45 ve Oscar de Marcos'un 55'te attığı goller tur için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Osasuna, Kral Kupası'nda tur atladı. Athletic Bilbao ise turnuvaya veda etti.

Osasuna, ligde hafta sonunda sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Athletic Bilbao, Celta Vigo deplasmanına gidecek.

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