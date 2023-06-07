NBA'deki bazı genel menajerlere göre Orlando Magic'in bu yaz radarında Toronto Raptors guardı Gary Trent Jr. ve Boston Celtics forveti Grant Williams yer alıyor.



Bu yaz 60 milyon dolara varan bir maaş boşluğu oluşturabilecek Magic'in, serbest oyuncu döneminde değerlendirebileceği en az 25 milyon doları olacak.



Heavy'den Sean Deveney, Magic'in potansiyel hedefleri olarak izlenmesi gereken iki oyuncunun, Trent Jr. ve Williams olduğunu aktardı.



Deveney, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticinin Magic'in özellikle Trent'e "gözünü kestirdiğini" söylediğini bildirdi:



"Serbest oyuncu döneminde en büyük öncelikleri olarak iyi bir opsiyon olurdu. Ama eğer sonuna kadar gitmek isterlerse."



24 yaşındaki Trent, %43.3 iç saha ve %36.9 üçlük isabeti oranıyla 17.4 sayı ortalaması yakalamıştı.



Batı Konferansı'ndan bir başka yöneticiye göre "Magic'le ilgili sürekli olarak ortaya çıkan" bir başka opsiyon ise Williams olarak gözüktü:



"24 yaşında ve oyunun her iki tarafında da yeteneğini kanıtladı. Bu tür bir deneyimi koçlukla aktaramazsınız. Kendisi buna sahip. Oraya mükemmel uyumlu. Bir playoff takımı olmak istiyorsanız, o tam o türde bir adam. Ancak Orlando'nun onu alması için fazladan ödeme yapması gerekir ve bir takımın bunu yapmasını beklemek zor. Williams'ın Magic'in piyasada agresif davrandığını görmek isteyeceği sır değil."



Williams geride bıraktığımız sezon 8.1 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalarken, büyük ölçüde benchten gelerek %39.5 üçlük isabetiyle oynamıştı.





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