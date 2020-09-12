Orkun Kökçü oynadı, Feyenoord açılışı güzel yaptı!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 1. hafta mücadelesinde Zwolle, Feyenoord'u konuk etti.



MACPARK Stadyumu'nda oynan karşılaşma, Feyenoord'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 68. (p) dakikalarda Steven Berghuis kaydetti.



Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, müsabakada 85. dakika sahada kaldı. Kökçü, yerini Toornstra'ya bıraktı.



Sezona 3 puanla başlayan Feyenoord, maç fazlasıyla ilk sıraya yerleşti. Puansız bir başlangıç yapan Zwolle ise 17. sırada yer aldı.



Feyenoord, gelecek hafta Twente'yi konuk edecek. Zwolle ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek.



