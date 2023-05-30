Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu oldu!

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde yılın futbolcusu seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu oldu!
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30 Mayıs 2023 17:52
Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, sezonun ödülünü aldı.

De Telegraaf'a göre; Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde yılın futbolcusu seçildi.

Hollanda ekibinin aynı zamanda kaptanı olan 22 yaşındaki oyuncu, etkili performansıyla göz doldurdu.

Feyenoord altyapısında yetişen 22 yaşındaki orta saha toplamda 175 maça çıktı ve 32 gol, 27 asist yaptı.

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