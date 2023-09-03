Orkun Kökçü, Hollanda'da "yılın futbolcusu" ödülüne aday

Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Orkun Kökçü, Hollanda'da 'yılın futbolcusu' ödülüne aday
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03 Eylül 2023 18:39
Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Geçen sezon formasını giydiği Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşları Santiago Gimenez ve David Hancko'nun yanı sıra Vaclav Cerny ve Xavi Simons ile yarışacak.

Ödülün sahibi, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, Pazartesi günü TSİ 21.30'da Utrecht kentindeki DeFabrique Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Orkun Kökçü, yaz transfer döneminde Portekiz'in Benfica takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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