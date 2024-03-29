Orkun Kökçü, Beşiktaş için kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü almıştı. Milli futbolcu, Beşiktaş için transfer kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Orkun Kökçü, Beşiktaş için kararını verdi
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29 Mart 2024 08:13
Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportaj sonrasında teknik direktör Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakıldı.

Milli takıma katıldıktan sonra açıklama yapan Kökçü, kamptan döndükten sonra teknik direktör ve kulüp yetkilileriyle konuşacağını duyurmuştu.

ORKUN'DAN BEŞİKTAŞ'A RET

Bu doğrultuda kulübünde kadro dışı bırakılan oyuncuya Beşiktaş talip oldu. Recod gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.

BEŞİKTAŞ'I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Benfica'da kendini ispatlamak isteyen 23 yaşındaki oyuncu Türkiye'de top koşturmak istemiyor. Orkun Kökçü daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı desteklediğini açıklamıştı. 

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